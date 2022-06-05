Merih Demiral, Atalanta ile vedalaştı

Milli futbolcu Merih Demiral ile İtalya Ligi (Serie A) ekibi Atalanta arasındaki kiralık sözleşmenin bitmesinin ardından tarafların yollarını ayırdıkları öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 08:57
Merih Demiral, Atalanta ile vedalaştı
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın Atalanta ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın sözleşmesinde bulunan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Oyuncu için daha şimdiden 40 milyon Euro'luk teklifler aldığı öne sürülen Atalanta'nın buna rağmen opsiyonu kullanmayacağı ve yeni bir stoper arayışına geçtiği ifade edildi.


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