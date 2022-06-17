Merih Demiral, Atalanta'da kaldı!
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Atalanta, geçen sezon Juventus'tan kiralanan Merih Demiral'ın bonservisini satın aldığını duyurdu.
İtalyan kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcu için sözleşmede yer alan satın alma maddesinin kullanıldığı ve Merih'in kalıcı transferinin tamamlandığı aktarıldı.
Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.
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