Ayakkabıya para vermekten bıktı, spor ayakkabılarını 'dövme' yaptırdı

17 Haziran 2022 Cuma, 16:15

Fotoğraf: Instagram / @dean.gunther



Manchester şehrinde yaşayan Dean Gunther isimli dövmeci, pazartesi günü Instagram hesabındaki gönderide müşterisinin ayağına yaptığı dövmeyi paylaştı. 34 yaşındaki dövmeci, gönderisinde "Birkaç ayda bir ayakkabıya para vermekten bıkmıştı, favori Nike ayakkabılarını sonsuza dek dövme haline getirdi" ifadelerini kullandı.

8 SAAT SÜRDÜ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Gunther, ayakkabıların model çizimini yapmanın 2 saat, dövme olarak işlemeninse neredeyse 8 saat sürdüğünü söyledi. Güney Afrika'daki Belville şehrinde doğan ve 5 yıl önce BK'ye taşınan dövmeci, DG Tattoo adlı dükkanında müşterilere hizmet veriyor.

Dövme yapmaya 21 yaşında başladığını belirten Gunther, "Çıplak ayakla dolaşmasına rağmen ayakkabı giyiyormuş görüntüsü vermek istedim. Kesinlikle kafanızı çevirip bir daha bakacaksınız" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye yaptığı yorumda, "Bunlar sonsuza dek dayanır" diye yazarken, bir başkası da "Vay canına! Her iki ayağına da yaptırmış, cesur adam" ifadelerini kullandı.

'KARIN KASI' DÖVMESİ DE YAPMIŞTI

Gunther, geçen ay da bir müşterisine "baklava" olarak da anılan karın kası dövmesi yapmıştı.

TikTok'taki paylaşımında Gunther, spor yapmaktan nefret eden müşterisinin artık mükemmel karın kaslarına sahip olduğunu söylemişti. Yapımı iki gün süren dövmenin paylaşımı da internette viral olmuştu.