Merih Demiral ceza aldı mı, kaç maç oynamayacak? Merih Demiral, Hollanda maçında oynayacak mı?

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:14

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:14

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Merih Demiral’ın attığı iki golle adını çeyrek finale yazdıran Milliler, Hollanda maçı hazırlıklarına başladı. Hollanda - Türkiye çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz cumartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde Merih Demiral’ın sahada olup olmaycağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

MERİH DEMİRAL CEZA ALDI MI?

Avusturya karşılaşmasında attığı golün ardından Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise alınan karara itiraz için CAS'a gidecek.

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye ile Hollanda’nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.

UEFA tarafından Merih Demiral’a açılan Soruşturma sonuçlandı. Merih Demiral iki maç ceza alırken Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor. Merih Demiral itirazdan sonuç çıkmadığı takdirde Hollanda karşılaşmasını kaçıracak.