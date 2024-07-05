Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor: TFF, Merih Demiral'ın savunmasını UEFA'ya gönderdi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.
TFF, Merih Demiral'a açılan soruşturmanın savunmasını UEFA'ya gönderdi.
Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.
Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.
UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.
Spor Haberleri
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Beşiktaş ayrılığı açıkladı
- TFF, Merih Demiral'ın savunmasını UEFA'ya gönderdi!
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası
- Selahattin Baki'ye sürpriz teklif
- Ozan Tufan'dan transfer itirafı
- Ferdi Kadıoğlu'na çirkin sözler
- Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti!
- Mourinho'dan Fransız oyuncuya onay çıktı!
- Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- Esad'la görüşme nerede olacak?