A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Merih Demiral, Gürcistan basınından gelen milli takımda iki futbolcu arasında sorun olduğu yönündeki sorunun ardından, "Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, sözlerine, "Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz." diye devam etti.

Merih Demiral, "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız." dedi.