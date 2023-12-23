Merih Demiral, Suudi Arabistan'da yıldızlaştı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:01

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:01

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Hazem ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Ahli 4-0 kazandı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, devre arasında Hamidou'nun yerine oyuna dahil oldu.

81. dakikada Al Brikan'ın kaydettiği golde asisti yapan Demiral, 90+1'de ise fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, 37 puana yükseldi. Al Hazem ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.