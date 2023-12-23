Merih Demiral, Suudi Arabistan'da yıldızlaştı!

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Ahli, Al Hazem'i 4-0 yendi. Milli oyuncu Merih Demiral, mücadeleyi 1 gol, 1 asist ile tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:01
Merih Demiral, Suudi Arabistan'da yıldızlaştı!
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Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Hazem ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Ahli 4-0 kazandı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, devre arasında Hamidou'nun yerine oyuna dahil oldu.

81. dakikada Al Brikan'ın kaydettiği golde asisti yapan Demiral, 90+1'de ise fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, 37 puana yükseldi. Al Hazem ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.


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