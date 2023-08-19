Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu
Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
25 yaşındaki milli stoper, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızların da forma giydiği Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan basında yer alan iddialara göre yeşil-beyazlı ekip bu transfer için Atalanta'ya yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih Demiral ise bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon Euro kazanacak.
? ??????? ???? ????? ????????— ?????? ?????? ??????? (@ALAHLI_FC) August 19, 2023
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???? @Merihdemiral #???????_?????? pic.twitter.com/Br2swc2vOi
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