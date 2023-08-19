Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu

Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:10
Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

25 yaşındaki milli stoper, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızların da forma giydiği Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan basında yer alan iddialara göre yeşil-beyazlı ekip bu transfer için Atalanta'ya yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih Demiral ise bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon Euro kazanacak.

 


Merih Demiral transfer Suudi Arabistan

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