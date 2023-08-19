Milli oyuncu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:10

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:22

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki milli stoper, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızların da forma giydiği Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan basında yer alan iddialara göre yeşil-beyazlı ekip bu transfer için Atalanta'ya yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih Demiral ise bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon Euro kazanacak.