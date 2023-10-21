Suudi Arabistan ekibi duyurdu: Milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:56

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:56

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

Al Ahli, milli futbolcunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Avusturya'nın Innsbrück kentinde sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.