Merih Demiral'dan Macaristan maçı açıklaması: 'Skor olarak yenildik ama...'

A Milli Futbol Takımı'nın savunmacılarından Merih Demiral, Avusturya maçı öncesi basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Demiral, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına ilişkin, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:08
Merih Demiral'dan Macaristan maçı açıklaması: 'Skor olarak yenildik ama...'
Abone Ol google-news

A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Merih Demiral hazırlık maçında karşılaşacağı Avusturya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macaristan maçında skor olarak yenilgi olsa da oyun olarak yenilmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah kazanarak bitiririz kampı" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIĞIMI ATLATTIM"

Sakatlığını atlattığını ve iyi durumda olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum" dedi.

Son 1 aydır tüm maçlarda oynadığını ve hazır olduğunu söyleyen Merih Demiral şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."


Merih Demiral haberleri Macaristan haberleri Avusturya haberleri A Milli Takım haberleri

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır
Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!

F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!
Giriş seviye ekran kartı sahiplerine Microsoft’tan müjde!

Giriş seviye ekran kartı sahiplerine Microsoft’tan müjde!
Gaddar'a yeni isim: İbrahim Çelikkol konuk olarak katılacak

Gaddar'a yeni isim: İbrahim Çelikkol konuk olarak katılacak
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!
Bilim insanlarına göre beyin sağlığı için en iyi 5 balık!

Bilim insanlarına göre beyin sağlığı için en iyi 5 balık!
José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!

José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!
'Körlük' geçen yılın en çok okunan kitabı oldu

'Körlük' geçen yılın en çok okunan kitabı oldu
Boeing’de Yönetimi Değişiyor

Boeing’de Yönetimi Değişiyor