Merih Demiral'dan Suudi Arabistan kararı!

Milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kalma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:26
Merih Demiral'dan Suudi Arabistan kararı!
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.

26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


Merih Demiral haberleri Suudi Arabistan haberleri Al Ahli SC haberleri

İlgili Haberler

Sahaya çıktığı anda... Türk taraftarlardan Merih Demiral'a büyük destek!

Sahaya çıktığı anda... Türk taraftarlardan Merih Demiral'a büyük destek!
Hollanda efsanesinden Merih Demiral tepkisi: 'UEFA kim oluyor?'

Hollanda efsanesinden Merih Demiral tepkisi: 'UEFA kim oluyor?'
Son Dakika: UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza!

Son Dakika: UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler