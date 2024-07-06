Sahaya çıktığı anda... Türk taraftarlardan Merih Demiral'a büyük destek!
EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda-Türkiye maçı öncesi Ay-Yıldızlı taraftarlar, UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a büyük destek gösterdi. Merih Demiral maç öncesi sahaya çıkıp taraftarları selamladı.
EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile Türkiye, Berlin'de karşı karşıya geliyor.
TARAFTARI SELAMLADI
UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral, müsabaka öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı.
Ay-Yıldızlı taraftarlar, Merih Demiral'a büyük destek verdi.
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