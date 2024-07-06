Sahaya çıktığı anda... Türk taraftarlardan Merih Demiral'a büyük destek!

EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda-Türkiye maçı öncesi Ay-Yıldızlı taraftarlar, UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a büyük destek gösterdi. Merih Demiral maç öncesi sahaya çıkıp taraftarları selamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:54
Sahaya çıktığı anda... Türk taraftarlardan Merih Demiral'a büyük destek!
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EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile Türkiye, Berlin'de karşı karşıya geliyor.

TARAFTARI SELAMLADI

UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral, müsabaka öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

Ay-Yıldızlı taraftarlar, Merih Demiral'a büyük destek verdi.


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