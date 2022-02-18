Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde galip geldi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi. Kadrosunda milli futbolcu Merih Demiral'ı bulunduran Atalanta, Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı,17 Şubat'ta oynanan 4 maçla tamamlandı.
Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.
Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Sevilla - Dinamo Zagreb: 3-1
Leipzig - Real Sociedad: 2-2
Atalanta - Olympiakos: 2-1
Porto - Lazio: 2-1
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