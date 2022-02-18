Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu
Ülke takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelesinde önemli rol oynayan UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Açıklanan yeni listeye göre Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişti.
Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türkiye, puan kaybederek bir sıra geri düştü ve 16. oldu.
Sporx'in aktardığına göre, Türkiye, UEFA'nın ülke puanı sıralamasında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok zor olduğu belirtilen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek konuma gelebilme ihtimali bulunan Türkiye'nin, diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
UEFA'nın açıkladığı sıralama şu şekilde:
1. İngiltere - 100.641
2. İspanya - 90.713
3. İtalya - 73.330
4. Almanya - 71.070
5. Fransa - 56.748
6. Portekiz - 50.382
7. Hollanda - 44.900
8. Avusturya - 38.450
9. İskoçya - 34.500
10. Rusya - 34.282
11. Sırbistan - 32.375
12. Ukrayna - 31.800
13. Belçika - 30.600
14. İsviçre - 29.675
15. Danimarka - 26.975
16. Türkiye - 26.900
17. Çekya - 26.800
18. Yunanistan - 26.700
19. Hırvatistan - 26.650
20. Güney Kıbrıs - 26.375
İlgili Haberler
- Yusuf Demir Türkiye Milli Takımı'nı seçme şansını kaybetti
- Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı İhsan Şenocak'ı rahatsız etti
- TOKYO 2020 |Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i set vermeden geçti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Google'dan Android adımı
- Futbol maçları zarara uğrattı
- 'Arıtma cihazları suyun tüm minerallerini yok ediyor'
- Maske zorunluluğu kalkacak mı?
- 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına milyonluk ceza
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!