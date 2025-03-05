Merih Demiral'lı Al Ahli, çeyrek final kapısını araladı!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Al Ahli, deplasmanda Al Rayyan'ı 3-1 mağlup etti.

Merih Demiral'lı Al Ahli, çeyrek final kapısını araladı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:51

Asya AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Al Ahli, deplasmanda Al Rayyan' ile karşı karşıya geldi. 

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. 

Al Ahli'nin gollerini 30. dakikada Galeno, 34. dakikada Riyad Mahrez ve 90+5. dakikada Firas Al-Buraikan kaydetti. Al Rayyan'ın tek golü ise 71. dakikada Roger Guedes'ten geldi. 

90+10'da ise Al Rayyan'da Adam Bareiro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. 

Rövanş maçı, 11 Mart'ta oynanacak.


Etiketler: #Merih Demiral #Al Ahli SC #Al Rayyan #AFC Şampiyonlar Ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler