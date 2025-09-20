Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

GRAVENBERCH, TAR İHE GE ÇT İ

23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başladı. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.