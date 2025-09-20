Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 16:28:00
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

GRAVENBERCH, TARİHE GEÇTİ

23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başladı. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #liverpool #İngiltere Premier Lig #everton

