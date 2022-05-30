Mert Çetin, Beşiktaş'ın Türk stoper adayları arasında ilk sıraya yükselebilir
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezona hazırlanan siyah-beyazlılarda, milli futbolcu Mert Çetin'in isminin öne çıktığı kaydedildi.
Yeni sezonu 27 Haziran'da açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından yönetilmeye devam ediyor.
Şu anki planlamaya göre toplamda 5 veya 6 transfer yapmayı düşünen siyah beyazlılar, hazırlık maçlarında ortaya çıkacak performanslara göre bu sayıya 1-2 ekleme daha yapabilir. Takviyeleri stoper ve hücum bölgesine yapacak olan Beşiktaş, 1'i yerli olmak üzere en az 2 stoper, 2 kanat ve 1 santrforu kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Alınacak santrfor sayısının 2'ye çıkma ihtimali de bir hayli kuvvetli.
Orta sahayı şimdilik Josef-Gedson-Emirhan ile götürmeyi düşünen teknik heyet, buraya takımda kalması muhtemel Can Bozdoğan'ı da yazıyor. Can Bozdoğan'ın bonservisinde Schalke ile anlaşılamazsa, alternatif isimlerle görüşülecek.
MERT ÇETİN, TÜRK STOPER ADAYLARI ARASINDA İLK SIRAYA YÜKSELEBİLİR
Vida'nın ayrılmasıyla kesin olarak bir yabancı stoper alacak olan siyah beyazlılar, yabancı kuralından dolayı mutlaka yerli stoper de transfer edecek. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı için birkaç kez yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Beşiktaş, bonservis bedelinin düşmemesi halinde rotayı diğer Türk adaylara çevirecek.
Bu adaylardan Mert Çetin'in siyah beyazlıların stoper istekleri arasında ilk sıraya yerleşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve buradan da Hellas Verona'ya geçen Mert Çetin, İtalya'da 3'lü defansta çok oynaması ve bu oyun düzenine alışkın olması sebebiyle Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşündüğü Türk stoper adayı oldu. Geçen sezonun ikinci devresini Kayserispor'da kiralık geçiren Mert Çetin için, siyah beyazlı kaynaklardan alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde öncelikli satın alma opsiyonlu kiralama olmak üzere Hellas Verona'ya resmi teklif yapılması düşünülüyor.
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