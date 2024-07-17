Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte İspanya Ligi'nin en büyük takımlarından biri olan Atletico Madrid, Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram'ı transfer etti. Peki, Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:15
Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?
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Atletico Madrid'e transfer olmasıyla arama motorlarında araştırılan isimlerden biri olan genç futbolcu Mert Furkan Bayram'ın kariyeri merak edildi. Peki, Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?

MERT FURKAN BAYRAM KİMDİR?

Mert Furkan Bayram, 2 Ocak 2005 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir ekici Altınordu FK'da forma giyen Mert Furkan Bayram, kaleci mevkiinde forma giyerken boyu da 1.90 santimetredir. Genç oyuncu Atletico Madrid'e transfer oldu.


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