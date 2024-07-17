Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:15

Atletico Madrid'e transfer olmasıyla arama motorlarında araştırılan isimlerden biri olan genç futbolcu Mert Furkan Bayram'ın kariyeri merak edildi. Peki, Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?

MERT FURKAN BAYRAM KİMDİR?

Mert Furkan Bayram, 2 Ocak 2005 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir ekici Altınordu FK'da forma giyen Mert Furkan Bayram, kaleci mevkiinde forma giyerken boyu da 1.90 santimetredir. Genç oyuncu Atletico Madrid'e transfer oldu.