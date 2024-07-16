Fenerbahçe'de transferler peş peşe... Allan Saint-Maximin'in geliş tarihi belli oldu!

Allan Saint-Maximin'in ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:18
Fenerbahçe'de transferler peş peşe... Allan Saint-Maximin'in geliş tarihi belli oldu!
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Fenerbahçe uzun süredir transferinde uğraşlarını sürdürdüğü Allan Saint-Maximin için mutlu sona ulaşıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin de evrak işlerini tamamladı.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.


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