Fenerbahçe'de transferler peş peşe... Allan Saint-Maximin'in geliş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:18

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:22

Fenerbahçe uzun süredir transferinde uğraşlarını sürdürdüğü Allan Saint-Maximin için mutlu sona ulaşıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin de evrak işlerini tamamladı.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.