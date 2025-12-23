Mert Günok'tan ayrılık iddialarına yanıt: 'Hakkımda çıkan haberler...'

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Derbinin atmosferine dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALAR ASILSIZ"

Hakkında çıkan transfer iddialarına da net bir dille yanıt veren Mert Günok, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim" dedi.

Beşiktaş'a olan bağlılığını vurgulayan milli kaleci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek."