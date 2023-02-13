Mert Hakan, depremzede Efe'yi Jesus ve Szalai ile görüştürdü
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, enkaz altından çıkarılan Efe’yi, Jorge Jesus ve Attila Szalai ile telefonda görüntülü olarak görüştürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertli takımın stoperi Attila Szalai, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Efe'yle telefonda görüştü.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor" ifadelerine yer verildi.
Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 13, 2023
Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. pic.twitter.com/X1mcX52q2q
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