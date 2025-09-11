Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bu sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var'

Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bu sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var'

11.09.2025 12:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bu sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var'

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, zor geçen sakatlık sürecini anlattı. Özel koşu bandıyla toparlandığını söyleyen yıldız, sahalara dönmek için gün sayıyor.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, uzun süredir formasından uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlığın futbol dünyasında nadir görülen türden olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, zorlu süreci geride bırakmaya çok yaklaştığını söyledi.

Mert Hakan, sakatlık sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi..."

'ATLATMAK ÜZEREYİM'

"Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim. Yurt dışından özel bir koşu bandı geldi, bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı."

Fenerbahçe camiası, Mert Hakan'ın sağlığına kavuşup takıma katılmasını bekliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #mert hakan yandaş

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Zinedine Zidane'ı ikna edemedi!
Fenerbahçe, Zinedine Zidane'ı ikna edemedi! Fenerbahçe'nin Zinedine Zidane ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten transfer açıklaması: 'Menajerlerin sunduğu oyuncularla...'
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten transfer açıklaması: 'Menajerlerin sunduğu oyuncularla...' Ankara'da kongre üyeleri ve destekçileriyle bir araya gelen Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, seçim öncesi açıklamalarda bulundu.
Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!
Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü! Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getiren Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün yapacağını açıkladı.