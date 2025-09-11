Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bu sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var'

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, uzun süredir formasından uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlığın futbol dünyasında nadir görülen türden olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, zorlu süreci geride bırakmaya çok yaklaştığını söyledi.

Mert Hakan, sakatlık sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi..."

'ATLATMAK ÜZEREYİM'

"Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim. Yurt dışından özel bir koşu bandı geldi, bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı."

Fenerbahçe camiası, Mert Hakan'ın sağlığına kavuşup takıma katılmasını bekliyor.