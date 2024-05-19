Fenerbahçe, Galatasaray'ın serilerine son verdi!
Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki büyük serilerine de son verdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek ligde şampiyonluk yarışını hem son haftaya bıraktı hemde rakibinin serilerine son verdi.
Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle rakibini devirdi ve Galatasaray'ın Süper Lig'de 17 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirirken, Sarı-kırmızılıların son olarak iç sahada 35 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.
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