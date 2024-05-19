Fenerbahçe, Galatasaray'ın serilerine son verdi!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:41

Güncelleme: 19.05.2024 - 21:41

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek ligde şampiyonluk yarışını hem son haftaya bıraktı hemde rakibinin serilerine son verdi.

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle rakibini devirdi ve Galatasaray'ın Süper Lig'de 17 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirirken, Sarı-kırmızılıların son olarak iç sahada 35 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.