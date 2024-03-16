Union SG maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan sarı lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MÜJDESİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.
Çağlar, sarı lacivertli takımın, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon’a uçacak.
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