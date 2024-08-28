Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme!
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray-Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.
Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.
Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı ????????????????— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) August 27, 2024
Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.
Bu paylaşımlar. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
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