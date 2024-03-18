Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet paylaşımı: 'Bu takım dimdik ayakta'

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu. Yandaş paylaşımda, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:16
Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet paylaşımı: 'Bu takım dimdik ayakta'
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda takımla birlikte kutlama fotoğrafını koyarak, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" notunu yazdı. 

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı: 

 


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