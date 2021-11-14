Mert Müldür Karadağ maçında yok!
Cebelitarık karşılaşmasında sarı kart gören Mert Müldür, Karadağ karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.
Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- Yeşil en son nerede, kimle görüldü?
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- HDP, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek?
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Merkez Bankası'ndan 'değişiklik' kararı