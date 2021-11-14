Mert Müldür Karadağ maçında yok!

Cebelitarık karşılaşmasında sarı kart gören Mert Müldür, Karadağ karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 09:44
Mert Müldür Karadağ maçında yok!
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A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.


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