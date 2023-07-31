Nijer’deki askeri darbenin lideri AbdourahAmane Tchiani kimdir? Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum nerede tutuluyor?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:06

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:20

Nijer'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından geçiş hükümetinin lideri Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahamane Tchiani kimdir? Neden askeri darbe girişiminde bulundu? Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum nerede tutuluyor? İşte Abdourahamane Tchiani hakkında merak edilenler…

ABDOURAHAMANE TCHİANİ KİMDİR?

Abdourahamane Tchiani olarak da bilinen Omar Tchiani, 2011 yılından itibaren Nijerya ordusunda general ve Nijerya başkanlık muhafızlarının komutanı olarak biliniyor.

Nijer’in Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, 2021 yılında Tchiani'yi görevde tutmaya karar verdi.

Muhamed Bazoum'u tutuklayarak 2023 Nijer darbesinde kilit bir rol oynadı. 28 Temmuz 2023'te Ulusal Vatanı Koruma Konseyi'nin başkanı oldu.

NEDEN ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDU?

Nijer'in yeni diktatörü, başkanlık muhafızlarının başı General Tchiani, darbeyi cihatçı grupların şiddetiyle sarsılan ülkedeki "kötüleşen güvenlik durumuna" atıfta bulunarak gerekçelendirdi.

Tchiani, Cumhurbaşkanı Bazoum döneminde insanların "her şeyin yolunda gittiğine" inanmalarını isteyen "siyasi söylemler" olduğunu, oysa "ölümler, yerinden edilmiş insanlar, aşağılanma ve hayal kırıklığından payını alan acı gerçekler" olduğunu söyledi.

NİJER CUMHURBAŞKANI BAZOUM NEREDE TUTULUYOR?

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Çarşamba sabahından bu yana cumhurbaşkanlığı sarayında, General Tchiani'nin komuta ettiği Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının askeri kampı içindeki özel konutunda tutuluyor.

Mali ve Burkina Faso'dan sonra, bugüne kadar Batılı ülkelerin müttefiki olan Nijer, İslam Devleti ve El Kaide bağlantılı grupların saldırılarıyla sarsılan Sahel'de 2020'den bu yana darbe yaşayan üçüncü ülke oldu.