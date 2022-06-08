Mert Nobre: 'Fenerbahçe şampiyon olur!'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:34

Futbolu bıraktıktan sonra Akhisarspor, Hatayspor, Gençlerbirliği ve Altay'da teknik direktör olarak çalışan Mert Nobre, formasını başarıyla giydiği Fenerbahçe, Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Nobre, Türkiye'de en çok mutlu olduğu kulübü açıklarken "Futbolculuk dönemimde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta çok mutlu zamanlarım oldu. Teknik direktörlük konusunda durum çok farklı tabii. Gençlerbirliği'nde daha mutluydum diyebilirim. Kampta sistemi oturtmaya çalıştım. Yoğun mücadele verdim. Fakat; Türkiye'de sadece skor da önemli değil. Bunu gördüm. Türkiye'de yönetim, sportif direktör ve birçok etken var. Bu bir Türkiye kültürü bence. Çok iyi iş yapıyorsun ama yönetici işin içine bir giriyor, durum çok farklı oluyor" dedi.

"MESUT ÖZİL KONUSU ZARAR VERİYOR"

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus hakkında yorumlarda bulunan Nobre, "Jesus çok tecrübeli bir teknik adam. Ama sıkıntı yaşayabilir. Neden? Çünkü İsmail Kartal geçen sezon çok iyi iş yaptı. Şimdi Jesus'un işi daha da zorlaştı. Düşünün; bir Türk hocanız var, çok iyi iş yapıyor. Daha sonra yeni ve marka bir hoca geliyor ama aynı etkiyi veremiyor. Böyle bir durum olursa Jesus büyük sıkıntı yaşar. Bunu tecrübesiyle aşabilir mi? Neden olmasın. Yeni hoca sonrası yeni oyuncular da gelecek. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Buna rağmen Jesus, 3-4 transfer yaptırır bence. Çok başarılı bir hoca. Zorlukları aşacak deneyime sahip" diye konuştu.

Nobre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e de değinerek "Mesut Özil, çok iyi bir oyuncu. Dünya çapında bir yıldız. Dışarıdan buna bizim karar vermemiz ise zor. İçeride ne olduğunu detaylıca bilmiyorum. Jesus ne yapacak? Başkan ve yönetimin kararı sonuçta. Geçen sene karar verildi. Jesus o zaman yoktu. Tabii keşke Fenerbahçe oturup Mesut ile konuşsa ve Özil'i kazansa. Jesus da bu konuda öncü olsa diye düşünüyorum. Daha iyi olur. Alex'ten sonra büyük beklentilerle geldi. Mesut Özil konusu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Böyle olmamalı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Nobre, "Ben Jesus'a inanıyorum. İyi bir hoca. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka bir düşüncesi de yok. Eğer şampiyon olamazsa Başkan Ali Koç için de büyük sıkıntı ve stresli günlerin devamı olabilir. Ama bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum, başaracaklar" dedi.

Nobre, Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in daha fazla baskı altında olduğunu söylerken "Bir avantajı bir de dezavantajı var. Geride kalan sezonda bu ligi tanıdı. Jesus'tan bu konuda daha avantajlı bence. Ismael'e daha az sabır gösterebilirler. Bu da eksisi. Jesus'un ise kredisi biraz daha fazla. Valerien Ismael'in mesela 8 maç kredisi yok. Beklentiler daha yüksek. Bu da baskı oluşturabilir. Stres yaşatabilir. Yeni sezonda tabii ki sistemini de oturtacak. Birkaç tane kendi sistemine tam uyan oyuncu isteyecektir. Taraftar sonuç ister. Camia da şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.