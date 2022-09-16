Mertens ile Batshuayi milli takıma çağırıldı

16 Eylül 2022 Cuma, 15:20

Belçika Milli Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maçın aday kadrosu belli oldu.

22 Eylül'de Galler'i konuk edecek ve 25 Eylül'de Hollanda'nın konuğu olacak Belçika'da Süper Lig'in yıldızları da aday kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi, milli arada ülkelerinin takımı için mücadele edecekler.