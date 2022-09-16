Mertens ile Batshuayi milli takıma çağırıldı
Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımına çağırıldı.
Belçika Milli Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maçın aday kadrosu belli oldu.
22 Eylül'de Galler'i konuk edecek ve 25 Eylül'de Hollanda'nın konuğu olacak Belçika'da Süper Lig'in yıldızları da aday kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi, milli arada ülkelerinin takımı için mücadele edecekler.
30 Devils for 2 more #NationsLeague games. #DEVILTIME pic.twitter.com/VPUxLTxIPK— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 16, 2022
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