Merve Vatan Paris 2024'te ilk gün yarışlarını tamamladı!

Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (Rüzgar Sörfü) kategorisinin birinci yarışını 22'nci, ikinci yarışını ise 23'üncü tamamladı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 23:44
Merve Vatan Paris 2024'te ilk gün yarışlarını tamamladı!
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Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil kategorisinin birinci yarışında 22'nci, ikinci yarışında 23'üncü oldu.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonun IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.

İLK YARIŞLAR ERTELENMİŞTİ

Milli yelkenci Merve Vatan, birinci yarışında 22'nci, ikinci yarışında 23'üncü oldu.

Organizasyonun üçüncü yarışı salı günü yapılacak.

Pazar günü yeterli rüzgar olmaması nedeniyle ilk yarışlar pazartesi gününe ertelenmişti.


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