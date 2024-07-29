Paris 2024'te sıcak hava dalgası: 41 vilayette 'turuncu' alarm verildi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle 41 vilayette "turuncu" alarm verildiği kaydedildi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle güney ve orta kesimlerdeki 41 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’a göre, 100 yılın ardından olimpiyatların düzenlendiği ülkede sıcak hava dalgası etkili oluyor.
Güney ve orta kesimlerde yer alan 41 vilayette "turuncu" alarm verildi.
EN SICAK YAZ MEVSİMİ
Meteo-France, sıcaklık uyarısı verilen vilayet sayısının Indre, Nievre, Saone-et-Loire ve Jura’nın eklenmesiyle yarın 45'e yükselebileceğini bildirdi.
Hafta başından itibaren 35 ila 38 derecede seyretmesi öngörülen sıcaklıkların 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.
Hava durumu tahminlerinde bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülüyor.
YÜKSEK SICAKLIK ENDİŞE YARATMIŞTI
Bu koşulların Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündem olmuş, yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkileri endişe yaratmıştı.
Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen olimpiyat organizasyonuna 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.
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