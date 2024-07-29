Kanadalı Christa Deguchi, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!

Kanadalı Christa Deguchi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 22:49
Kanadalı Christa Deguchi, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Kanadalı Christa Deguchi, altın madalyaya ulaştı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Güney Koreli Mimi Huh'u mağlup eden Christa Deguchi, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Sarah Leonie Cysique ile Japon Haruka Funakubo kazandı.


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