Mesut Bakkal'dan flaş sözler: 'Sorun bensem bırakıyorum'
TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ye 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, Manisa FK'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Ankaragücü'nün teknik direktörü Mesut Bakkal, bu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Oyuncularla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Mesut Bakkal, görevi bıraktığını söyledi.
"SORUN BENSEM BIRAKIYORUM"
Mesut Bakkal, açıklamasında, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter. Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ
1. Lig'de küme düşme korkusu yaşayan MKE Ankaragücü, bu sezon yaptığı teknik direktör değişimleriyle dikkat çekiyor. Ankaragücü, bu sezon Mesut Bakkal dahil 5 teknik direktör ile çalıştı. Başkent temsilcisinde bu sezon; Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon bir maça da yardımcı teknik adam Hakan Demirkan yönetiminde çıktı.
35 MAÇTA 39 PUAN TOPLADI
Ankaragücü, bu sezon ligde 35 maçta topladığı 39 puanla 17. sırada yer alıyor.
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