Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, markası M10 aracılığıyla Endonezya'da ticari ve sponsorluk anlaşması imzaladı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.
Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya birçok Endonezyalı şirket de katıldı. Mesut Özil’in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.
Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, bugün bu ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.
Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.
Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil’in en büyük hayran kitlesinin Endonezya’da olduğu öğrenildi.
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