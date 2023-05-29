Mesut Özil'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı!
Eski futbolcu Mesut Özil, 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile kutladı.
Eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan ile uçak önünde bir kare paylaştı.
Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Ankara'ya geçen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la uçak önünde fotoğraf paylaşarak "Hamdolsun" notunu düştü.
Mesut Özil, hemen ardından Erdoğan'la birlikte olduğu bir fotoğraf daha paylaştı.
Bu sefer fotoğrafta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve efsane futbolcu Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı paylaşıma "Elhamdulillah" yazdı.
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