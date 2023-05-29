Spor dünyasından Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları

Yayınlanma: 29.05.2023 - 08:41

Güncelleme: 29.05.2023 - 08:41

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a spor camiasından tebrik mesajları geldi.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

TFF'nin tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutlarız

28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminde, milletimiz bir kez daha ferasetiyle tercihini yapmış, iradesini sandığa yansıtmıştır.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda, 85 milyon yurttaşımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla demokrasiye sahip çıkmış, birlik ve beraberliğini ortaya koymuştur. Kazanan ise güçlü bir demokrasi ile tüm Türkiye olmuştur.

Bugün, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırmasını diliyoruz."

HİDAYET TÜRKOĞLU: "CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Türkoğlu paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım canıgönülden tebrik ediyorum, ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR: "ÜLKEMİZİN YENİ YÜZYILINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray'dan yapılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz.

Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'den yapılan tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor;

Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz."

BEŞİKTAŞ: "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir'in tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin demokrasi sınavını başarıyla tamamladığı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda, aziz milletimiz teveccühleriyle birlikte bir kez daha Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

FATİH KARAGÜMRÜK: "YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

ADANA DEMİRSPOR'DAN TEBRİK MESAJI

Adana Demirspor'un paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

ANKARAGÜCÜ'NÜN PAYLAŞIMI

MKE Ankaragücü'nden yapılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve milletimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

KONYASPOR'UN PAYLAŞIMI

Konyaspor'dan yapılan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

İkinci tur sonunda aziz milletimizin büyük bir desteği ile yeniden seçilen 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak Konya milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm milletvekillerimize muvaffakiyetler dileriz."

KASIMPAŞA: "MİLLETİMİZ İRADESİNİ SANDIĞA YANSITMIŞTIR"

Kasımpaşa'nın paylaşımı şu şekilde:

"Milletimiz iradesini sandığa yansıtmış ve 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmiştir. Sonucun ülkemiz için hayırlı olması temennisi ile, seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."

GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

Giresunspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda vatandaşlarımızın teveccühleri ile yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederek görevinde başarılar diliyoruz."

ÜMRANİYESPOR'UN PAYLAŞIMI

HangiKredi Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz."

İSTANBULSPOR'UN PAYLAŞIMI

İstanbulspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimizin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

KAYSERİSPOR: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUZ"

Kayserispor'un tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet'in 100.yılına yakışır bir demokratik olgunlukla gerçekleştirilen seçimler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Sonuçların ülkemize ve milletimize hayır

getirmesini diliyoruz."

ALANYASPOR'DAN TEBRİK MESAJI

Corendon Alanyaspor'un tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

ERZURUMSPOR'UN PAYLAŞIMI

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünyaya örnek olacak bir demokratik olgunlukla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Gazi meclisimizde bu dönem görev yapacak tüm milletvekillerimize, ilerleyen günlerde oluşturulacak yeni kabinede görev yapacak bakanlarımıza başarılar diliyor, sonuçların ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."