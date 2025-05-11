Mete Gazoz'dan bronz madalya!

Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, organizasyonun son gününde bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz'dan bronz madalya!
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AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:39

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı sona erdi. 

Mete Gazoz-Dünya Yenihayat ikilisi, organizasyonun son gününde klasik yay karışık takımlar kategorisinde Almanya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Milliler böylece 6-11 Mayıs tarihlerindeki organizasyonu, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Ayrıca Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, "10x160 tam puan" ile dünya rekoru kırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, makaralı yay kategorisinde engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçti.


Etiketler: #mete gazoz #Okçuluk Dünya Kupası #bronz madalya

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