Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya!

Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağında gümüş madalya kazandı.

Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya!
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:02

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.


Etiketler: #mete gazoz #Okçuluk Dünya Kupası #Gümüş Madalya

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