Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya!
Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağında gümüş madalya kazandı.
Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.
Etiketler: #mete gazoz #Okçuluk Dünya Kupası #Gümüş Madalya
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