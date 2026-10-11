Metehan Altunbaş'tan hakeme tepki: 'Kırmızı kart ve penaltı'

Kocaelispor forması giyen Metehan Altunbaş, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Metehan Altunbaş, Alexander Nübel ile girdiği ve penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili tepki gösterdi.

"KIRMIZI KART VE PENALTI"

Altunbaş, "Buradan puanla dönebilirdik. Ama ben pozisyonu izliyorum, izliyorum... Bir anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü? Ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Pozisyonda ne olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde görünüyor" dedi.