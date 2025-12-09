Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı'nın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Peki, Metehan Baltacı kmidir? Metehan Baltacı neden tutuklandı?

METEHAN BALTACI KİMDİR?

3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul’da doğan Metehan Baltacı, defans mevkiinde görev yapan genç bir Türk futbolcusudur. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Baltacı, gösterdiği gelişimle kısa sürede dikkat çekmiş ve A takım seviyesine kadar yükselmiştir.

U19 ve U21 takımlarında düzenli olarak forma giyen Baltacı, altyapı performansı sayesinde teknik ekibin güvenini kazanmıştır.

METEHAN BALTACI NEDEN TUTUKLANDI?

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında bir isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine üç yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.