Metin Öztürk'ten hakem tepkisi: 'O bile penaltı dedi'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:56

Güncelleme: 25.01.2025 - 23:56

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bir ofsayt çizgisi çekildi. Pası veren Barış Alper, golü atan Osimhen. Ancak, ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Hakem değilim, hakem hocası değilim, yanlış değerlendirmek istemem. Objektif olarak şunu söyleyelim; eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise geçen Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin bir standardı olsun. Net bir golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. O bile penaltı dedi yani. 12 hakem yorumcusunun hepsi penaltı dedi. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe."

"ERMAN TOROĞLU BİLE PENALTI DEDİ"

"Bir ofsayt çizgisi çekildi. Pası veren Barış Alper, golü atan Osimhen. Ancak, ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Hakem değilim, hakem hocası değilim, yanlış değerlendirmek istemem. Objektif olarak şunu söyleyelim; eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise geçen Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin bir standardı olsun. Net bir golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. O bile penaltı dedi yani. 12 hakem yorumcusunun hepsi penaltı dedi. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe."

"Önemli olan yabancı mı Türk mü olduğu değil, hakem olup olmadığı."

"FENERBAHÇE'Yİ EZE EZE..."

"Puan farkı 9'a çıktı. Geçen hafta Hatay'da 2 puanımız alınmamış olsa 11 olacaktı. Biz sezon şampiyon olacağız. 11 fark, 9 fark, 8 fark fark etmez. Sonuçta şampiyon olacağız."

"Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe bizle daha evvel dişli bir maç oynadı, Beşiktaş ile oynadı. Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçtaki hayatı tekrarlamaz. Hakemin hatası olmasa maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda; Sportif AŞ'de üç tane başkanvekilimiz var. Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ilgileniyorlar. Bilgimin olmadığı bir konuda cevap vermek istemiyorum. Galatasaray, Avrupa'yı düşünerek gereken transferleri tamamlayacaktır."

"Bizim bir tane liderimiz var, kulübümüzün başkanı. Galatasaray, başkanlıkla temsil edilir. Dursun Aydın Özbek. İki şampiyonluk da, bugünkü başarı da ona yazar. Ondan sonra Okan Hoca ve scout ekibi var. İşin finans tarafı da var. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz yek vücuduz. Galatasaray bu ekiple, bu yönetimle, bu takımla şampiyon olacak."

KONYASPOR BAŞKANINA YANIT

"Konyaspor Başkanı ile aynı görüşte değilim. Tabii ki Konyaspor'un başkanı da bir futbol adamı. Konusuna hakim biri. Kendi görüşüdür. Kendi görüşü olarak değerlendiriyorum."

"Allah'a şükür, tahtaya vurayım. Dursun Özbek başkanımız taş gibi. Cuma günü doktorlara rağmen masasındaydı. Morali yerinde. Çok ciddi bir operasyon geçirmedi ama operasyon, operasyondur. Onun talimatları doğrultusunda kulübü yönetmeye devam edeceğiz."

"TFF BAŞKAN İLE AYNI DÜŞÜNDÜĞÜM TEK KONU VAR"

"Geçen maç gördünüz, tüm hakem yorumcularının penaltı dediği pozisyona yabancı VAR, yabancı kaldı. Galatasaray'ın 2 puanı gitti. Pek çok takımın 2-3 puanı gidiyor. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Eyüpspor'un 2 puanı gitti. Sezon sonunda göreceğiz. Bunu yönetecek olan TFF'dir. TFF başkanı ile aynı görüşte olduğum tek konu var. Hakem, yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. VAR hakemi yapıyorsa, o hakemi lütfen tekrar maçlara vermesinler. Bugün bizim maçta, geçen maçta gördük. Galatasaray bugün 9 puan farkla önde, 11 olabilirdi. Bu iş başabaş gidecek diye bir şey yok. Bayern Münih yıllarca 20-30 puan farkla önde gitti. Bazı yarışma programları var TV'de, bakıyorlar ki denk değil, ondakini buna koyuyorlar ki millet eğlensin diye. Bu bir eğlence programı değil. 80 milyonun hepsinin göz bebeği olan bir dal. Galatasaray'ın ve diğer takımların Avrupa'da başarılı olmasını istiyorsak takımları yarıştırmaktan vazgeçip adaletli davranmakta fayda var."