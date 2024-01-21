Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması: 'Gerçek 5 yıldızı göreceksiniz'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İkinci Başkanı Metin Öztürk, 5-1 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı. Öztürk, "Gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 21:49
Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması: 'Gerçek 5 yıldızı göreceksiniz'
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Rakibe saygısızlık olmasın Trazonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti" dedi.

'GERÇEK 5 YILDIZI GALATASARAY'DA GÖRECEKSİNİZ'

Metin Öztürk, "Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu. Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın psikolojik üstünlük sözlerinin sorulması üzerine Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuza gidiyoruz."


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