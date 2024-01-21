Trabzon'da Zaha fırtınası: Galatasaray zorlu deplasmanda farklı kazandı Trabzonspor 1-5 Galatasaray

Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 21:02

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Trabzonspor'un golü 79. dakikada Enis Destan attı.

Galatasaray bu galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Sarı kırmızılı takım söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor ise ligde 6 maç sonra kaybetti.

Maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Zaha, bu sezon 9 gol ve 4 asist yaptı. Son maçlarda yaptığı asistlerle öne çıkan Kerem Demirbay da Zaha'nın ikinci golünde asist yaptı.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-5 Galatasaray

96' GOL | Sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Tete bekletmeden içeriye çevirdi. Topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.

94' Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasındaki Icardi'ye yükselttiği top Batista Mendy'den geçmedi.

92' GOL İPTAL! Hakem Abdulkadir Bitigen, gol öncesinde Barış Alper'in Mehmet Can'a faul yaptığını belirtti. Barış Alper sarı kart görüyor.

90' Mehmet Can'ın kaptırdığı topta hızlı çıkan Galatasaray'da Zaha sol kanatta Tete'nin pasında topu aldı. Zaha'nın sağına çekip kaleye vurduğu topta top savunmaya da çarpıp ağlara gitti.

89' Berat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Enis kaleyi düşündü. Topa ayak koyan Tete gole engel oldu. Korner.

87' Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına yüksek pasında ofsayt bayrağı Tete için kalktı.

84' Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas'ın yerine Göktan Gürpüz oyuna girdi.

83' Trabzonspor'da sağ kanattan yapılan ortada Taxiarchis Fountas'ın kafa vuruşu yan direğin dibinden dışarı gitti.

82' Galatasaray'da Mertens'in yerine Icardi oyuna girdi.

80' GOL | Visca'nın kaybettiği topta Ndombele sol kanattaki Kerem'i gördü. Topu sağına çeken Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 25 metreden harika bir plaseyle topu ağlara yolladı.

79' GOL | Edin Visca'nın kullandığı kornerde boş pozisyonda olan Enis Destan düzgün vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

76' Galatasaray'da Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Lucas Torreira oyundan alındı. Berkan Kutlu, Tete ve Ndombele oyuna girdi.

72' Galatasaray'da rakibine faul yapan Victor Nelsson sarı kart gördü.

69' Edin Visca'nın kullandığı kornerde seken top yeniden Visca'ya geldi. Topun gelişine kaleyi düşünen Visca'nın vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

66' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yedek kulübesinde yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

64' GOL | Yine hızlı çıkan Galatasaray'da Zaha sol kanatta topu aldı. Zaha'nın sol kanatta bindiren Kaan Ayhan'a pasında Kaan Ayhan'ın vuruşu köşeden ağlara gitti.

63' Trabzonspor'da Filip Benkovic'in yerine Anastasios Bakasetas oyuna girdi.

61' GOL | Trabzonspor'un kaptırdığı topta Galatasaray hızlı çıktı. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Zaha çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

58' DİREK! Pasla kullanılan kornerde Mertens'in ortasında Davinson Sanchez'in uzak direk dibine düşündüğü kafa vuruşu direğe çarparak dışarı gitti.

52' Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe seken topta Batista Mendy'nin vuruşu kaleyi bulmadı.

51' SARI KART! Trabzonspor'da sağ kanattan hareketlenen Mehmet Can, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi.

50' Sağ kanat çizgisinde Kerem Demirbay'ın rakibine çarptırıp kornere atmak istediği top doğrudan dışarı gitti, aut.

48' KAÇTI! Barış Alper'in ceza sahası içine çıkardığı topta Zaha penaltı noktasına yakın mesafeden kaleye vurdu. Topun önüne yatan Hüseyin Türkmen kritik müdahaleyle gole engel oldu.

46' Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya'nın yerine oyuna dahil oldu.

45' KALECİ! Mertens, Berat'tan kaptığı topta kaleye yöneldi. Belçikalı oyuncunun kaleye sert şutunu Uğurçan Çakır kurtardı.

45' Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim'in yerine Davinson Sanchez oyuna girdi.

43' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlık yaşıyor. Oyun alanı içine sedye getirildi.

39' KAÇTI! Enis Bardhi'nin ara pasında Taxiarchis Fountas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Açıyı iyi kapatan Muslera mutlak gole engel oldu.

37' Trabzonspor'da Zaha'ya yaptığı müdahale sonucu Rayyan Baniya sarı kart gördü.

36' Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Benkovic'in sektirdiği topu Rayyan Baniya uzaklaştırmayı başardı.

33' DİREK! Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Mertens golü bulamadı. Top üst direkten dışarı gidiyor.

30' Muslera'nın uzun topunda Sacha Boey hızla ceza sahasına ilerledi. Boey'in içeriye pasında topu alan Zaha kaleyi denedi. Savunmadan seken top yan ağlarda kalıyor.

27' Galatasaray hızlı geldi. Sol kanatta Kerem'in çevirdiği ortada Mertens kafayla arka direğe çevirdi. Zaha'nın kafa vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

24' Enis Bardhi'nin ceza sahası içine doldurduğu topta top savunmadan dışarı sekti. Topun gelişine vuran Taxiarchis Fountas isabetli şut çekemedi.

19' Mertens'in tek pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden ortaladı. Rayyan Baniya topun geçmesini engelledi.

18' Sağ kanatta topu alan Visca ceza sahası içindeki Fountas'ı düşündü. Muslera kalesinden açılıp topa sahip oldu.

13' GOL | Sağ kanatta savunmanın arkasına iyi sarkan Barış Alper bekletmeden ceza sahası içine çevirdi. Zaha top gerisinde kalsa da yerden sektirerek vurduğu şutta topu ağlara yolladı.

12' KAÇTI! Hızlı paslarla iyi gelen Galatasaray'da Mertens sağ çaprazdan kale önüne çevirdi. Zaha topa dokunamadı.

11' Rakibinden topu iyi saklayan Bardhi güzel bir dönüşle kaleyi önüne aldı. Enis Bardhi'nin kaleye çektiği şut savunmadan döndü.

7' SAVUNMA! Galatasaray ceza sahasına gönderilen topta Enis Destan, Nelsson'dan seken topa hamle yaptı. Boey son anda araya girerek topu kornere yolladı.

6' Kerem Aktürkoğlu'nun pasında kaleyi karşısına alan Zaha uzaktan denedi. Top Uğurcan'da kaldı.

4' Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan açtığı ortada Victor Nelsson, Enis Destan'dan önce topu karşıladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.