Oyuna devam edemedi: Galatasaray'a sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 19:54
Oyuna devam edemedi: Galatasaray'a sakatlık şoku!
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi.

Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.


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