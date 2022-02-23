Metin Şentürk'ten olay yorum: En mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçe’li benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum." dedi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün kötü performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.
Şentürk, şu sıralar taraftarların eleştiri hedefinde olan Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili Twitter hesabından yorum yaptı.
Ünlü şarkıcı, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi. Şentürk'ün bu paylaşımı bazı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok beğenildi.
Herhalde en mutlu Fenerbahçe’li benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum.— Metin Şentürk (@Metin_Senturk) February 23, 2022
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