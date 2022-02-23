Metin Şentürk'ten olay yorum: En mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:33

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün kötü performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Şentürk, şu sıralar taraftarların eleştiri hedefinde olan Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili Twitter hesabından yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi. Şentürk'ün bu paylaşımı bazı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok beğenildi.