Meunier'den olaylı maça ilişkin yeni açıklama: 'Asılsız haberlere ve çarpıtmalara...'

Trabzonsporlu futbolcu Thomas Meunier, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Belçika basınına açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Yaptığım değerlendirmelerin bağlamından tamamen kopartılarak Türkiye'de servis edilmesini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 20:14
Meunier'den olaylı maça ilişkin yeni açıklama: 'Asılsız haberlere ve çarpıtmalara...'
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Trabzonsporlu futbolcu Thomas Meunier, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Meunier, Trabzonspor taraftarlarını suçlayan birçok paylaşımın sahte olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

İşte Meunier'in o açıklaması;

"Fenerbahçe ile oynadığımız maça yönelik kendi ülkemde yaptığım değerlendirmelerin bağlamından tamamen kopartılarak Türkiye'de servis edilmesini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayım.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hızlıca soyunma odasına gitmem sebebiyle sahada yaşananlara yönelik yorumlarım doğal olarak sosyal medya paylaşımlarından görebildiğim kadarıyladır. Zaten daha sonra da taraftarlarımızı suçlayan birçok paylaşımın da sahte olduğunu farkettim.

Tüm bunların sonucunda taraftarlarımızın ve futbol kamuoyunun asılsız haberlere ve çarpıtmalara asla itibar etmemesini rica ediyorum."

MEUNIER'İN SÖZLERİ NEYDİ?

Belçikalı oyuncu, ülkesinde yaptığı bir röportajda, "Her 5 dakikada 1 maç duruyordu. Çünkü sahaya bir şeyler atılıyordu. Şişeler, bozuk paralar, çakmaklar, cıvatalar, hatta restoranda kullanılan bir tepsi. Her seferinde birine bir şeyler isabet ediyordu. Bıçaklı bir adam da vardı. Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçeli oyuncular daha fazla taraftar olmadığı için şanslıydı. Bu bir tuzaktı. Çok daha kötü olabilirdi. Kavgayı canlı olarak yaşamadım çünkü yenilgiden iğrenerek hemen soyunma odasına gittim" ifadelerini kullandığı dile getirilmişti.


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