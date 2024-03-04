Thomas Meunier: 'Hiç kimse böyle bir skoru beklemiyordu'

Trabzonsporlu futbolcu Thomas Meunier, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 23:23
Thomas Meunier: 'Hiç kimse böyle bir skoru beklemiyordu'
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Trabzonsporlu futbolcu Thomas Meunier, kaybedilen Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Meunier sözlerine,"Bugünkü maçı değerlendirecek olursak bir hazırlanma probleminden bahsedemeyiz. Herkes bu maçı kazanabilmek için mücadelesini verdi. Her şeyimiz hazır durumdaydı. Kazanmak için mücadelemizi verdik ama hatalar olabiliyor. Hata sonucu kaybedebiliyorsunuz" dedi.

Belçikalı oyuncu sözlerini şöyle noktaladı:

"Buraya geldiğimizde 5 maçlık seriyle geldik. Hiç kimse böyle bir skoru beklemiyordu. Bugün kimseyi suçlayamayız. Bugün mücadeleden kimse kaçmadı. Ama bize yakışmayan hatalar sonucunda kaybettiğimiz bir maç oldu."


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