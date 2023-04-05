MHK Başkanı Lale Orta'dan canlı yayında itiraf: 'Yanlış karar yanlış sonuç'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:39

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:42

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, son günlerin en çok konuşulan pozisyonlarını beIN Sports'ta değerlendirdi.

Lale Orta

MHK Başkanı Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verilen ilk penaltı kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar. VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte. VAR da yanlış karar vererek müdahale ederek düzeltilmedi. İki verilen peş peşe yanlış kararla, yanlış sonuç çıkmış oldu. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir. İnsani bir hata olarak düşünüyorum. Hakemlerimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Mayıs ayında 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev yapacaktır. Ona da başarılar diliyoruz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Milot Rashica (solda) ile Ahmet Oğuz (sağda)

"AHMET OĞUZ İÇİN KIRMIZI KARTI TERCİH EDERDİM"

MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çağrısına yanıt vererek, "Bu pozisyonları kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik. Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" dedi.

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, Konyaspor karşılaşmasındaki Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyona ilişkin, "Leo Dubois'ya çok net bir müdahale var. Hakem için kolay bir karar değil, çünkü uzakta. Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Aslından ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı. Şahsen kırmızı kart tercih ederdim" değerlendirmesinde bulundu.

"OSAYI VE EMRE KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

Hugh Dallas, Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın sarı kart gördüğü müdahale ile ilgili ise, "Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Emre Akbaba'nın topla oynama niyeti yok. Bu müdahale rakibin sağlığını tehdit altına atıyor. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Lale Orta, Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Bright Osayi-Samuel'in sarı kart gördüğü pozisyona ilişikin, "Osayi-Samuel için net bir kırmızı kartlık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi" dedi.