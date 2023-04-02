Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifa'ya davet etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" denildi.
Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa! pic.twitter.com/3wanbkYUk2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2023
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