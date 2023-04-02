Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifa'ya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 23:37
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" denildi.


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